"Верес" дома переиграл "Авангард" в поединке 29-го тура Первой лиги со счетом 5:1. Таким образом, в копилке ровнян накопилось 65 зачетных пунктов и они уже недосягаемы до ближайшего преследователя - одесского "Черноморца". За тур до конца финиша у "Вереса" гандикап в 7 очков.
В параллельном матче харьковский "Металлист-1925" разбил вдребезги "Кремень" со счетом 4:0. А "Николаев" проиграл "Полесью" с разницей в один мяч - 0:1. На данный момент "Металлист-1925" занимает 3-ю строчку с 56 очками, опережая "Николаев", идущего четвертым, на четыре балла. Харьковчане досрочно обеспечили себе промоушен в УПЛ.
Напомним, что вместе с "Вересом" и "Металлистом-1925", к элитному дивизиону чемпионата Украины присоединился "Черноморец".
Украинская Премьер-лига 2021-2022: что нужно знать
- Новый сезон в УПЛ стартует 25 июля. Чемпионский титул будет защищать "Динамо" Киев.
- С нового сезона чемпионат будет расширен до 16 участников. Команды сыграют в два круга.
- По итогам сезона 2020-2021 УПЛ покинул "Минай".
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