Ровенский "Верес" досрочно гарантировал себе первое место в турнирной таблице.

"Верес" дома переиграл "Авангард" в поединке 29-го тура Первой лиги со счетом 5:1. Таким образом, в копилке ровнян накопилось 65 зачетных пунктов и они уже недосягаемы до ближайшего преследователя - одесского "Черноморца". За тур до конца финиша у "Вереса" гандикап в 7 очков.

В параллельном матче харьковский "Металлист-1925" разбил вдребезги "Кремень" со счетом 4:0. А "Николаев" проиграл "Полесью" с разницей в один мяч - 0:1. На данный момент "Металлист-1925" занимает 3-ю строчку с 56 очками, опережая "Николаев", идущего четвертым, на четыре балла. Харьковчане досрочно обеспечили себе промоушен в УПЛ.

Напомним, что вместе с "Вересом" и "Металлистом-1925", к элитному дивизиону чемпионата Украины присоединился "Черноморец".

Украинская Премьер-лига 2021-2022: что нужно знать

Новый сезон в УПЛ стартует 25 июля. Чемпионский титул будет защищать "Динамо" Киев.

С нового сезона чемпионат будет расширен до 16 участников. Команды сыграют в два круга.

По итогам сезона 2020-2021 УПЛ покинул "Минай".

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Автор: Артем Будрин