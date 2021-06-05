Эдди Хирн назвал конец лета ориентировочным временем проведения схватки.

Боксеры Александр Усик и Энтони Джошуа, которые недавно узнали свои гонорары за вероятный бой, скорее всего выйдут в ринг в конце лета 2021 года.

Промоутер британского спортсмена Эдди Хирн оптимистично настроен по поводу организации поединка и считает, что дела продвигаются хорошо. Его слова приводит talkSport.

"Мы достаточно близки к заключению контракта с Александром Усиком. Эй Джей уже отошел от разочарования из-за срыва боя с Фьюри. Он очень гордый человек, ему нравится принимать все вызовы, а Усик - это очень опасный вызов. Очень вероятно, что вы увидите бой Джошуа - Усик в конце лета", - сообщил Хирн.

Напомним, что Усик считает, что ему трудно добиться боя с Джошуа, из-за того, что Украину воспринимают как отсталую страну.

Бой Усик - Джошуа: главное

Долгожданный бой между двумя чемпионами мира Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри сорвался, поскольку последнего суд обязал провести реванш с Деонтеем Уайлдером. Фьюри уже подписал контракт на третий бой.

Таким образом, Джошуа проведет обязательную защиту титула против Александра Усика. Украинец в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Этим поясом владеет Джошуа.

Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между Усиком и Джошуа.

Уже озвученные две вероятные даты поединка.

На кону в поединке будут стоять сразу четыре пояса чемпиона мира WBO, WBA, IBF и IBO.

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Автор: Артем Будрин