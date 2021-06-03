3 июня сборная Украины проведет домашний контрольный матч против сборной Северной Ирландии. Команды сыграют на поле "Днепр-Арены" в Днепре.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Северная Ирландия.
Украина - Северная Ирландия: где смотреть матч
Стартовый свисток прозвучит в 21.00.
Для сборной Украины это второй контрольный матч в рамках подготовки к Евро-2020, на котором "желто-синие" стартуют 13 июня. Ранее подопечные Андрея Шевченко сыграли вничью с командой Бахрейна, сумев избежать поражения в концовке встречи - 1:1.
Украина - Северная Ирландия: прогноз букмекеров
Предыдущая встреча Украины и Северной Ирландии состоялась на Евро-2016 - украинцы проиграли со счетом 0:2.
Главным арбитром матча назначен польский рефери Шимон Марциняк.
Товарищеский матч
Украина - Северная Ирландия
Онлайн-трансляция матча
Если у вас не отображается трансляция - перейдите по ссылке.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram