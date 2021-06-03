Сборная Украины проведет второй спарринг перед Евро-2020.

3 июня сборная Украины проведет домашний контрольный матч против сборной Северной Ирландии. Команды сыграют на поле "Днепр-Арены" в Днепре.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Северная Ирландия.

Украина - Северная Ирландия: где смотреть матч

Стартовый свисток прозвучит в 21.00.

Для сборной Украины это второй контрольный матч в рамках подготовки к Евро-2020, на котором "желто-синие" стартуют 13 июня. Ранее подопечные Андрея Шевченко сыграли вничью с командой Бахрейна, сумев избежать поражения в концовке встречи - 1:1.

Украина - Северная Ирландия: прогноз букмекеров

Предыдущая встреча Украины и Северной Ирландии состоялась на Евро-2016 - украинцы проиграли со счетом 0:2.

Главным арбитром матча назначен польский рефери Шимон Марциняк.

Товарищеский матч

Украина - Северная Ирландия

Онлайн-трансляция матча

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Автор: Антон Дударь