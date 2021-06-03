Александр Зубков забил свой дебютный гол за национальную команду.

Сборная Украины провела в Днепре на "Днепр Арене" свой второй товарищеский матч в 2021 году.

В первом тайме "желто-синие" быстро открыли счет: Александр Зубков здорово замкнул головой подачу Александра Караваева на 11-й минуте. Это дебютный гол для экс-вингера "Шахтера", а ныне "Ференцвароша". Украина и после забитого мяча продолжила взламывать массированную насыщенную оборону ирландцев.

Роман Яремчук дважды промахнулся из выгодной позиции для удара, а Андрей Ярмоленко не смог завершить красивую комбинацию точным выстрелом. Но нашлась работа и для голкипера украинцев: Георгий Бущан спас сумасшедшим сейвом нашу команду после навеса со штрафного и удара головой. На перерыв команды ушли отдыхать при минимальном преимуществе Украины.

Во втором тайме команда Андрея Шевченко играла прагматично: много владела мячом и "засушивала" игру. "Желто-синие" играли по принципу: "Пока мяч у нас - то мы не пропустим". В конце игры забил Артем Беседин, но взятие ворот отменили из-за положения вне игры.

На последних минутах, уже в компенсированное арбитром время, Марлос промахнулся, не реализовав выход один на один.

Таким образом, сборная Украины прервала серию без побед, которая насчитывала 6 матчей + техническое поражение от сборной Швейцарии.

Товарищеский матч

Украина - Северная Ирландия - 1:0

Гол: Зубков, 11

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Шапаренко (Судаков, 73), Сидорчук (Степаненко, 76), Малиновский, Зубков (Марлос, 46), Яремчук (Беседин, 46), Ярмоленко

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Фергюсон (Смит, 68), Браун, Кеткарт, Баллард, Сэвилл, Макканьо (Уайт, 81), Макнейр, Даллас, Макджинн (Томпсон, 46), Мадженнис (Лафферти, 61)

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Автор: Артем Будрин