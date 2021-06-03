Сборная Украины проведет очередной контрольный поединок перед чемпионатом Европы.

Сборная Украины 3 июня на "Днепр-Арене" в Днепре проведет второй контрольный матч в преддверии Евро-2020. Соперником "желто-синих" будет сборная Северной Ирландии.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Северная Ирландия.

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Украина - Северная Ирландия: где смотреть матч

Стартовый свисток прозвучит в 21.00.

Прямую трансляцию противостояния сборных можно будет посмотреть на телеканале "Украина".

Также трансляция матча будет доступна на телеканале "Футбол 1".

Украина - Северная Ирландия: перед матчем

Для сборной Украины это второй товарищеский матч перед Евро-2020. Ранее подопечные Андрея Шевченко едва не проиграли Бахрейну.

Сборная Северной Ирландии на Евро-2020 не пробилась.

Раньше команды играли друг против друга пять раз: каждая победила по два раза при одной ничьей. Предыдущая встреча состоялась на Евро-2016, когда украинцы уступили со счетом 0:2.

Главным арбитром матча назначен польский рефери Шимон Марциняк.

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Автор: Артем Будрин