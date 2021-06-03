3 июня сборная Украины проведет второй спарринг в рамках подготовки к Евро-2020. Украинцы сыграют против команды Северной Ирландии.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Северная Ирландия.
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Начало встречи - в 21.00.
История противостояний
Украина и Северная Ирландия ранее играли друг против друга пять раз. Украинцы дважды выиграли и дважды проиграли при одной ничьей. Последняя встреча состоялась в рамках Евро-2016, когда Украина уступила со счетом 0:2.
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Сборная Украины
Сборная Украины начала подготовку к Евро-2020 еще в середине мая. "Желто-синие" уже успели провести первый контрольный матч и получить за него порцию критики.
Украинцы сыграли против скромной сборной Бахрейна и едва не проиграли. Пропустив во втором тайме, команда Андрея Шевченко смогла отыграться лишь в компенсированное время благодаря голу Виктора Цыганкова.
Отметим, что четыре последних матча сборной Украины завершились со счетом 1:1, а выиграть "желто-синие" не могут уже в семи поединках подряд.
Безусловно, украинцам важно одержать победу, чтобы прервать эту серию, добавить себе уверенности и в хорошем настроении продолжать подготовку к ЧЕ.
Шевченко уже объявил заявку сборной на Евро-2020, и сейчас в распоряжении тренера есть все игроки, кроме Александра Зинченко, который играл в финале Лиги чемпионов и присоединится к команде 4 июня.
В матче против Северной Ирландии Шевченко выпустит комбинированный состав, в котором будут как игроки основы, так и те, кому не хватало игровой практики, или игроки ближайшего резерва. Например, весь матч, скорее всего, проведет Андрей Ярмоленко. Также стоит ждать на поле Романа Безуса, который был довызван в команду.
Сборная Северной Ирландии
Сборная Северной Ирландии на Евро-2020 не пробилась. В контрольных матчах команда может готовиться уже к поединкам квалификации ЧМ-2022, которые запланированы на сентябрь.
В марте Северная Ирландия, которую возглавляет Йан Баракло, стартовала в отборе на ЧМ с поражения от Италии (0:2), после чего сыграла вничью с Болгарией (0:0).
30 мая Северная Ирландия наконец-то прервала свою серию без побед, которая насчитывала 13 матчей и длилась еще с 14 октября 2019 года. В контрольном матче удалось обыграть Мальту - 3:0.
Слова перед матчем
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:
"Итог будет влиять на рейтинг, очень важно побеждать для общей уверенности. Особенно в таких матчах, где мы создали достаточно моментов для победы. К сожалению, у нас страдает реализация. Надеюсь, мы этот компонент подтянем к чемпионату Европы. Ответственность за результат должна быть".
Главный тренер сборной Северной Ирландии Йан Бараклоу:
"Мы усердно тренируемся и вне зависимости от того, с кем играем - всегда хотим побеждать. В последнее время, к сожалению, у нас это не получалось. Да, мы обыграли Мальту, но этот соперник не показатель. Игра против сборной Украины будет значительно важнее".
Ориентировочный состав сборной Украины
Сборная Украины: Бущан, Караваев, Забарный, Попов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Безус, Ярмоленко, Зубков, Яремчук
Арбитр
Рассудит контрольный поединок бригада арбитров во главе с польским рефери Шимоном Марциняком.
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