Автобус сборной Украины / фото УАФ
Украинская ассоциация футбола представила автобус, на котором сборная Украины будет ездить во время Евро-2020.
Фото появились в официальном Instagram-аккаунте УАФ.
Болельщики оценили автобус в комментариях:
"Какая красота", "Не забудьте ещё написать "ПТН ПНХ" , чтобы рашка там вообще откинулась", "Не вижу контуров нашей Неньки с Крымом. Москаля подразнить - правое дело", "Казаки едут за кубком", "Не забудьте добавить надписи "Крым - это Украина".
фото УАФ
фото УАФ
фото УАФ
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Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать
- По результатам жеребьевки Евро-2020 сборная Украины получила в соперники Нидерланды, Австрию, а также победителя плей-офф Лиги наций 2018-2019, которым стала Северная Македония.
- Украинская сборная проведет один матч в Амстердаме и два - в Бухаресте. Уже известно, что матчи пройдут со зрителями.
- Евро-2020 стартует 11 июня, а для Украины турнир начнется 13 июня.
- Перед чемпионатом сборная Украины провела три спарринга: 23 мая едва не проиграла сборной Бахрейна, 3 июня победила Северную Ирландию, а 7 июня разгромила Кипр.
- 1 июня тренерский штаб сборной огласил заявку команды на Евро-2020.
- 6 июня была представлена форма сборной Украины, в которой команда выступит на Евро.
- На Евро-2020 сборной Украины не сможет помочь форвард Жуниор Мораес, который надолго выбыл из-за травмы. Также из-за травм в заявку не смогли попасть Виталий Буяльский, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко и Владимир Шепелев.
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