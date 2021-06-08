Сборная Украины будет передвигаться на специальном автобусе.

Украинская ассоциация футбола представила автобус, на котором сборная Украины будет ездить во время Евро-2020.

Фото появились в официальном Instagram-аккаунте УАФ.

Болельщики оценили автобус в комментариях:

"Какая красота", "Не забудьте ещё написать "ПТН ПНХ" , чтобы рашка там вообще откинулась", "Не вижу контуров нашей Неньки с Крымом. Москаля подразнить - правое дело", "Казаки едут за кубком", "Не забудьте добавить надписи "Крым - это Украина".

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Автор: Антон Дударь