Футболисты сборной Украины составили плейлист команды на Евро-2020, на котором "желто-синие" стартуют 13 июня.
Он представлен платформой Spotify.
Как сообщал официальный сайт УЕФА, плейлисты каждой сборной-участницы Евро составляли капитаны команд и "главные диджеи раздевалок".
В плейлист сборной Украины вошло девять композиций. Три из них принадлежат российским исполнителям: Моргенштерн - Дуло, Dead Blonde - Мальчик на девятке и 10AGE - Нету интереса.
На украинском представлена только одна песня: "Їхали козаки" группы Тінь Сонця.
Также в плейлист украинской сборной вошли всемирно известные хиты: Blinding Lights от The Weeknd, Astronaut In The Ocean в исполнении Masked Wolf, трек Lil Nas X - Montero и The Business от Tiesto, а также официальная песня Евро-2020 We Are The People, автором которой является Martin Garrix.
Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать
- По результатам жеребьевки Евро-2020 сборная Украины получила в соперники Нидерланды, Австрию, а также победителя плей-офф Лиги наций 2018-2019, которым стала Северная Македония.
- Украинская сборная проведет один матч в Амстердаме и два - в Бухаресте. Уже известно, что матчи пройдут со зрителями.
- Евро-2020 стартует 11 июня, а для Украины турнир начнется 13 июня.
- Перед чемпионатом сборная Украины провела три спарринга: 23 мая едва не проиграла сборной Бахрейна, 3 июня победила Северную Ирландию, а 7 июня разгромила Кипр.
- 1 июня тренерский штаб сборной огласил заявку команды на Евро-2020.
- 6 июня была представлена форма сборной Украины, в которой команда выступит на Евро.
- На Евро-2020 сборной Украины не сможет помочь форвард Жуниор Мораес, который надолго выбыл из-за травмы. Также из-за травм в заявку не смогли попасть Виталий Буяльский, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко и Владимир Шепелев.
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