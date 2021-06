Стало известно, какие песни выбрали футболисты украинской сборной.

Футболисты сборной Украины составили плейлист команды на Евро-2020, на котором "желто-синие" стартуют 13 июня.

Он представлен платформой Spotify.

Как сообщал официальный сайт УЕФА, плейлисты каждой сборной-участницы Евро составляли капитаны команд и "главные диджеи раздевалок".

В плейлист сборной Украины вошло девять композиций. Три из них принадлежат российским исполнителям: Моргенштерн - Дуло, Dead Blonde - Мальчик на девятке и 10AGE - Нету интереса.

На украинском представлена только одна песня: "Їхали козаки" группы Тінь Сонця.

Также в плейлист украинской сборной вошли всемирно известные хиты: Blinding Lights от The Weeknd, Astronaut In The Ocean в исполнении Masked Wolf, трек Lil Nas X - Montero и The Business от Tiesto, а также официальная песня Евро-2020 We Are The People, автором которой является Martin Garrix.

Автор: Антон Дударь