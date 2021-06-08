Игроки сборной считают, что лучше бы Кипр не оставался в меньшинстве.

Игроки сборной Украины Тарас Степаненко, Александр Зинченко и Илья Забарный подытожили разгромную победу над Кипром в контрольном матче.

После матча футболисты дали свои комментарии в эфире телеканала "Футбол 1", передает dynamo.kiev.ua.

Тарас Степаненко:

"Победа - это всегда хорошо. Мы провели хороший матч. Я думаю, выполнили то, о чем договаривались перед игрой. Играли на эмоциях, провели много хороших комбинаций, забили красивые мячи, много не забили... Поэтому с хорошим настроением готовимся дальше.

Конечно, не хотелось, чтобы команда, которая и так нам была по зубам, осталась в меньшинстве и, таким образом, облегчила нам задачу. Важно было нагрузиться, играть в темпе, в ритме. А когда у киприотов стало на одного человека меньше, у нас, конечно, стало тотальное превосходство. Это расслабляет, снижает концентрацию, и мы проделали не такой объем движений. В плане нагрузки, конечно было бы лучше, если бы они остались в полном составе. А в плане игры - главное была победа и мы ее добились".

Александр Зинченко:

"В первую очередь, хотел бы поблагодарить всех болельщиков за невероятную поддержку. Не помню, когда уже в последний раз играл при такой поддержке. Спасибо им! Самое главное, что мы выиграли и подходим в хорошем настроении к Евро-2020. Нам хотелось, чтобы соперник доиграл игру в полном составе. Для нас, возможно, это было бы лучше, подготовились бы лучше к Евро, потому что играть в большинстве полтора тайма непросто. Кипр сел в оборону, мне нужно было быть с мячом, во втором тайме было меньше зон".

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Также Зинченко рассказал, что попросил у Андрея Ярмоленко пробить пенальти:

"Думаю, штатный пенальтист у нас остается Андрей Ярмоленко, но я попросил его дать пробить, поскольку пообещал жене забить гол".

Илья Забарный:

"Выиграли для болельщиков, тем более с таким счетом. Спокойно вели игру, максимально готовы к Евро. Очень важно выигрывать. Это всегда дает на следующие игры только позитивные эмоции".

Украина - Кипр: итоги матча

Сборная Украины в Харькове разгромила Кипр со счетом 4:0. Дубль оформил Андрей Ярмоленко, еще по голу забили Александр Зинченко и Роман Яремчук.

Сборная Украины выиграла во втором из трех контрольных матчей перед Евро-2020. Ранее "желто-синие" одолели Северную Ирландию (1:0) и сыграли вничью с Бахрейном (1:1).

В матче против Кипра сборная Украины прервала серию из 12 поединков подряд, в которых "желто-синим" не удавалось забить больше гола за игру.

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Автор: Антон Дударь