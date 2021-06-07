Сборная Украины 7 июня проведет контрольный матч против сборной Кипра. Команды сыграют на ОСК "Металлист" в Харькове.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Кипр.
Украина - Кипр: где смотреть матч
Стартовый свисток прозвучит в 19.00.
Для сборной Украины это третий и заключительный товарищеский матч перед стартом на Евро-2020. Ранее "желто-синие" не смогли обыграть Бахрейн (1:1) и минимально одолели Северную Ирландию (1:0).
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Сборная Кипра на Евро-2020 играть не будет - киприоты в контрольных матчах готовятся к сентябрьским поединкам квалификации ЧМ-2022.
Главным арбитром матча назначен латвийский рефери Виталис Спасониковс.
Товарищеский матч
Украина - Кипр - 0:0
Украина: Пятов, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Макаренко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Зубков, Яремчук
Кипр: Панаджи, Каро, Сотериу, Янну, Панайоту, Артиматас, Кириаку, Авраам, Питтас, Илия, Папулис
Онлайн-трансляция матча
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