Сборная Украины проведет заключительный спарринг перед Евро-2020.

Сборная Украины 7 июня проведет контрольный матч против сборной Кипра. Команды сыграют на ОСК "Металлист" в Харькове.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Кипр.

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Стартовый свисток прозвучит в 19.00.

Для сборной Украины это третий и заключительный товарищеский матч перед стартом на Евро-2020. Ранее "желто-синие" не смогли обыграть Бахрейн (1:1) и минимально одолели Северную Ирландию (1:0).

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Сборная Кипра на Евро-2020 играть не будет - киприоты в контрольных матчах готовятся к сентябрьским поединкам квалификации ЧМ-2022.

Главным арбитром матча назначен латвийский рефери Виталис Спасониковс.

Товарищеский матч

Украина - Кипр - 0:0

Украина: Пятов, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Макаренко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Зубков, Яремчук

Кипр: Панаджи, Каро, Сотериу, Янну, Панайоту, Артиматас, Кириаку, Авраам, Питтас, Илия, Папулис

Онлайн-трансляция матча

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Авторы: Антон Дударь, Артем Будрин