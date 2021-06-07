Тренер "желто-синих" также объяснил, почему поставил Илью Забарного на правый фланг защиты.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги разгромной победы "желто-синих" в товарищеском матче против Кипра. В контрольном поединке украинские футболисты сохранили ворота на замке, а сами создали кучу угрозы у ворот соперника.

Слова 44-летнего специалиста приводит официальный сайт УАФ.

"Считаю, что сегодня получилась свежая игра. Ребята уже лучше начинают выглядеть. Мы убрали нагрузку, появилась свежесть, хорошие перемещения, очень хорошие осмысленные атаки были. Конечно, реализация... Надо будет это улучшить, потому что я думаю, на Евро столько моментов создавать мы не будем. Поэтому когда мы создаем, должны реализацию все-таки повысить. А в целом я доволен", - поделился впечатлениями "Шева".

"Мы были вынуждены попробовать Забарного на правом фланге, потому что нам нужно искать функции, понимая ситуацию. К сожалению, Тымчик никак не может набрать форму. Он тренируется, но у него есть небольшая проблема. Я знаю, что он переживает. Это касается и Цыганкова. Это два игрока, на которых мы рассчитываем. Надеюсь, что они выздоровеют, в хорошей форме подойдут к тем играм, когда они будут нам необходимы, и помогут нам", - добавил коуч сборной.

"Для меня сегодня самое главное было видеть движение, оно было неплохим. Видно, что ребята выходят из этой фазы. Завтра мы вылетаем в Румынию, там уже нагрузок практически не будет. Поработаем больше над стандартными положениями, над конструкцией к каждому матчу. Будем начинать", - рассказал будущие планы Шевченко.

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Автор: Артем Будрин