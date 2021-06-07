Сборная Украины провела в Харькове на ОСК "Металлист" свой третий и заключительный перед Евро-2020 товарищеский матч. Украинцы разгромили Кипр.
В первом тайме команда Андрея Шевченко много владела мячом, но создавать голевые моменты не спешила. Однако, опрометчивые и неосторожные действия защитников Кипра помогли "желто-синим". На 37-й минуте Александр Зубков во время контратаки на скорости убежал и его сбил соперник. За этот фол последней надежды защитник Кипра Панайоту получил прямую красную карточку, а наши ребята получили право пробить пенальти. Андрей Ярмоленко спокойно переиграл голкипера соперников. Стоит отметить, что Зубков был очень полезным и активным.
В добавленное арбитром время до первого тайма защитник Кипра сыграл рукой в собственной штрафной и, таким образом, украинцы били еще один пенальти. Александр Зинченко удвоил преимущество и забитый гол посвятил беременной жене, которая сидела на трибунах. На перерыв команды ушли при счете всего 2:0, хотя лишь один Роман Яремчук упустил за первый тайм целых три реальных голевых возможности.
Во втором тайме тотальное доминирование Украины продолжилось. Марлос отдал ассист на Яремчука, а тот наконец забил! Затем Ярмоленко оформил дубль. Андрей пробил с нерабочей правой ноги, но помог рикошет, и счет стал 4:0. После этого "желто-синие" имели еще немало возможностей забить, но окончательный счет таким и остался.
Украина - Кипр - 4:0
Голы: Ярмоленко, 37, пенальти, 65, Зинченко, 45+2, пенальти, Яремчук, 59
Украина: Пятов, Соболь, Матвиенко (Караваев, 61), Кривцов, Забарный, Зинченко, Макаренко (Степаненко, 46), Малиновский (Судаков, 67), Зубков (Марлос, 46), Яремчук (Беседин, 67), Ярмоленко (Шапаренко, 70)
Кипр: Панаи, Янну, Сотериу, Каро, Авраам (Кусулос, 46), Кириаку (Захариу, 69), Артиматас, Панайоту, Папулис (Кастанос, 61), Илиа (Христофи, 46), Питтас
Удаление: Панайоту, 36
Обзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3".
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Сборная Украины: что нужно знать о подготовке к Евро-2020
- Перед чемпионатом Европы сборная Украины провела три спарринга: перед погромом Кипра "желто-синие" едва не проиграли Бахрейну, а затем благодаря дебютному голу Зубкова одолели Северную Ирландию.
- На Евро-2020 сборной Украины не сможет помочь форвард Жуниор Мораес, который надолго выбыл из-за травмы. А также Виталий Буяльский, у которого диагностировали трещину в ступне. Виктор Коваленко и Евгений Коноплянка тоже вне заявки из-за травм.
- Сборная презентовала новую форму перед Евро-2020.
- В лагере команды царит отличное настроение накануне серьезного и ответственного турнира.
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