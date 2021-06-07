Сборная Украины проведет финальный спарринг перед стартом на Евро-2020.

7 июня сборная Украины проведет свой третий контрольный матч перед Евро-2020. "Желто-синие" на ОСК "Металлист" в Харькове примут команду Кипра.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Кипр.

Украина - Кипр: где смотреть матч

Посмотреть товарищеский матч в прямом эфире можно будет на телеканале "Футбол 1". Начало встречи - в 19.00.

Телеканал "Украина" покажет матч в записи в 23.00.

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Отметим, что матч Украина - Кипр смогут посетить болельщики.

Украина - Кипр: перед матчем.

Для сборной Украины это третий товарищеский матч перед Евро-2020. Ранее подопечные Андрея Шевченко едва не проиграли Бахрейну, а затем уверенно одолели Северную Ирландию благодаря дебютному голу Александра Зубкова.

Сборная Кипра на Евро-2020 не попала. В рейтинге ФИФА она занимает 97-е место.

Ранее команды играли друг против друга дважды, и оба раза это были товарищеские игры: предыдущая встреча состоялась в марте 2016 года, когда украинцы победили со счетом 1:0 благодаря голу Тараса Степаненко. А также в 2008 году Кипр и Украина разошлись миром - 1:1.

Главным арбитром матча назначен латвийский рефери Виталис Спасониковс.

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Автор: Антон Дударь