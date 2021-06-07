Подопечные Андрея Шевченко сыграют в Харькове.

7 июня сборная Украины проведет контрольный матч против сборной Кипра. Команды сыграют на стадионе "Металлист" в Харькове.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Кипр.

Украина - Кипр: где смотреть матч

Начало встречи - в 19.00.

История противостояний

Ранее команды играли друг против друга три раза - во всех случаях в товарищеских матчах. Украина выиграла один раз (1:0 в 2006 году) при одной ничьей (1:1 в 2008-м) и одном поражении (3:4 в дополнительное время на товарищеском турнире в 2001 году).

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Сборная Украины

Сборная Украины находится на завершающей стадии подготовки к Евро-2020. "Желто-синие", которые стартуют на ЧЕ 13 июня, проведут свой третий и заключительный контрольный матч.

Ранее команда Андрея Шевченко сыграла вничью против сборной Бахрейна (1:1), а также победила Северную Ирландию благодаря дебютному голу Александра Зубкова в футболке сборной.

Шевченко подчеркнул, что в матче против Кипра состав будет экспериментальным - будут играть футболисты, которым необходимо подтянуть физические кондиции.

В заявку команды на матч против Кипра не вошли Сергей Сидорчук, Александр Тымчик и Роман Безус.

Сборная Кипра

Киприоты на Евро-2020 не едут - команда заняла четвертое место в одной группе с Бельгией, Россией, Шотландией, Казахстаном и Сан-Марино.

В рейтинге ФИФА сборная Кипра на данный момент занимает 97-е место.

Перед встречей с Украиной Кипр провел товарищеский матч против сборной Венгрии. Киприоты в гостях уступили со счетом 0:1.

Слова перед матчем

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Будет экспериментальный состав. У нас есть ряд футболистов, которые меньше сыграли. Были травмированные игроки, если они будут готовы - дадим им сыграть. Это подготовка, хоть и последний спарринг перед ЧЕ. Это не суперконтрольный тест. Наша задача - подготовить максимум людей к Евро".

Главный тренер сборной Кипра Никос Костеноглу:

"Нам предстоит сыграть с хорошей командой, которая действует очень технично и организованно. У соперника всегда есть план, как в атаке, так и в обороне. Мы прибыли в Украину не в оптимальном составе. Плюс наши футболисты длительное время не имели игровой практики. Мы знаем, что нас ждет тяжелый поединок, но то желание борьбы, которое демонстрируют наши игроки, дает нам надежду на благоприятный исход".

Ориентировочный состав Украины

Сборная Украины: Пятов, Караваев, Кривцов, Попов, Соболь, Степаненко, Зинченко, Шапаренко, Ярмоленко, Марлос, Яремчук

Арбитр

Главным арбитром матча будет рефери из Латвии Виталис Спасониковс.

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Автор: Антон Дударь