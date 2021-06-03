Встреча с чемпионами мира запланирована на 4 сентября.

Украинская ассоциация футбола утвердила место проведения матча квалификации к чемпионату мира 2022 года, в котором встретятся чемпион мира Франция со сборной командой Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

Поединок пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве. Игра состоится 4 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21.45.

Напомним, что "Олимпийский" в настоящее время является домашней ареной и для "Динамо", и для "Шахтера".

В первом туре отборочного цикла к ЧМ-2022 Украина в гостях сыграла вничью со сборной Франции - 1:1.

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Сборная Украины в отборе к ЧМ-2022: главное

После трех туров квалификации Украина набрала 3 очка, трижды подряд сыграв вничью 1:1. В группе D у Франции 7 очков в трех играх, в Финляндии - 3 (2 игры), в Боснии и Герцеговины и Казахстана - по 1 очку в двух играх.

Свой следующий матч в квалификации сборная Украины проведет 1 сентября - в гостях против Казахстана.

Матчи группового этапа квалификации пройдут с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Команды сыграют друг против друга дома и на выезде. Матчи плей-офф запланированы на март 2022 года.

Всего от Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. Напрямую на чемпионат мира пробьются 10 победителей групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из общего рейтинга Лиги наций 2020-2021 попадут в плей-офф. В стыковых матчах 12 сборных разыграют еще 3 путевки.

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Автор: Артем Будрин