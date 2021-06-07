УЕФА согласовал форму сборной Украины / фото facebook.com/andriy.pavelko
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы по футболу (Евро-2020).
Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на УЕФА.
"Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", - сказали в УЕФА.
Читайте такжеГоловоломка для Шевченко: каким будет состав сборной Украины на Евро-2020
Форма Украины на Евро-2020
- 6 июня стало известно, в какой форме сборная Украины будет выступать на Евро-2020, старт которого намечен на 11 июня. Форма будет представлена в трех цветах: желтом, синем и белом.
- Особенностью является то, что на нее нанесен контур карты Украины. Сзади под воротником нанесена надпись "Слава Украине!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".
- Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев уже призвал УЕФА запретить сборной Украины выступать на Евро-2020 в новой форме с Крымом.
- По результатам жеребьевки Евро-2020 сборная Украины получила в соперники Нидерланды, Австрию, а также победителя плей-офф Лиги наций 2018-2019, которым стала Северная Македония.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram