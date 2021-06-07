На форме нанесен контур карты Украины, а также надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы по футболу (Евро-2020).

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на УЕФА.

"Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", - сказали в УЕФА.

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Форма Украины на Евро-2020

6 июня стало известно, в какой форме сборная Украины будет выступать на Евро-2020, старт которого намечен на 11 июня. Форма будет представлена в трех цветах: желтом, синем и белом.

Особенностью является то, что на нее нанесен контур карты Украины. Сзади под воротником нанесена надпись "Слава Украине!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев уже призвал УЕФА запретить сборной Украины выступать на Евро-2020 в новой форме с Крымом.

По результатам жеребьевки Евро-2020 сборная Украины получила в соперники Нидерланды, Австрию, а также победителя плей-офф Лиги наций 2018-2019, которым стала Северная Македония.

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Автор: Александр Топчий