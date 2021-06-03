НСК Олимпийский примет матч / фото Динамо Киев
Украинская ассоциация футбола утвердила место проведения матча за Суперкубок, в котором встретятся чемпион и победитель Кубка Украины "Динамо" и обладатель серебряных медалей "Шахтер".
Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.
Матч за трофей пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве.
Как сообщалось ранее, игра состоится 24 июля.
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Напомним, "Олимпийский" на данный момент является домашней ареной и для "Динамо", и для "Шахтера".
Суперкубок Украины-2021: цифры и факты
- "Динамо" сыграет в матче как чемпион Украины и обладатель Кубка страны. "Шахтер" поборется за трофей на правах серебряного призера УПЛ.
- "Динамо" является действующим обладателем трофея и выигрывало его три раза подряд.
- Всего на счету киевлян 9 побед в матчах за Суперкубок при 5 поражениях, тогда как у "Шахтера" - 8 побед и 8 поражений.
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу 8 раз выигрывал Суперкубок и является рекордсменом по этому показателю среди тренеров.
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