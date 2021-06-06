Украинцы одержали четыре победы в четырех матчах.

Мужская сборная Украины по волейболу пробилась в "Финал четырех" "Золотой Евролиги".

В рамках группового этапа, матчи которого проходили в Запорожье, украинцы добыли стопроцентный результат - четыре победы в четырех матчах. По два раза были обыграны команды Румынии и Словакии.

Оформить выход в "Финал четырех" украинцам удалось еще после победы над Румынией в 3-м туре. А завершили групповой этап "желто-синие" 6 июня победой над словаками со счетом 3:1.

Добавим, что женская сборная Украины пробиться в "Финал четырех" "Золотой Евролиги" не смогла.

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"Золотая Евролига": что нужно знать

"Золотая Евролига" является вторым по силе состязанием для европейских сборных после Лиги наций.

"Финал четырех" "Золотой Евролиги" состоится 19-20 июня в бельгийском Кортрейке.

Жеребьевка финальной стадии пройдет 7 июня.

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Автор: Антон Дударь