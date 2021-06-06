Мужская сборная Украины по волейболу пробилась в "Финал четырех" "Золотой Евролиги".
В рамках группового этапа, матчи которого проходили в Запорожье, украинцы добыли стопроцентный результат - четыре победы в четырех матчах. По два раза были обыграны команды Румынии и Словакии.
Оформить выход в "Финал четырех" украинцам удалось еще после победы над Румынией в 3-м туре. А завершили групповой этап "желто-синие" 6 июня победой над словаками со счетом 3:1.
Добавим, что женская сборная Украины пробиться в "Финал четырех" "Золотой Евролиги" не смогла.
Читайте такжеСамый сильный волейбольный клуб Украины перешел в чемпионат Польши
"Золотая Евролига": что нужно знать
- "Золотая Евролига" является вторым по силе состязанием для европейских сборных после Лиги наций.
- "Финал четырех" "Золотой Евролиги" состоится 19-20 июня в бельгийском Кортрейке.
- Жеребьевка финальной стадии пройдет 7 июня.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram