Итальянский клуб нашел замену для Антонио Конте.

Итальянский "Интер" назвал имя тренера, который будет работать с командой после ухода Антонио Конте.

Им стал итальянский специалист Симоне Индзаги, сообщил официальный сайт "Интера".

Контракт с Индзаги рассчитан на два года.

Симоне Индзаги: карьера и достижения

Экс-нападающий ряда итальянских клубов Симоне Индзаги начал тренерскую карьеру в 2010 году, когда возглавил молодежную команду "Лацио".

С 2016 года он успешно тренировал первую команду римлян.

Вместе с "Лацио" Индзаги выиграл Кубок Италии 2018-2019, а также дважды взял Суперкубок Италии.

Его лучшим результатом с "Лацио" в Серии А стало четвертое место в сезоне 2019-2020.

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Автор: Антон Дударь