Симони Индзаги / фото REUTERS
Итальянский "Интер" назвал имя тренера, который будет работать с командой после ухода Антонио Конте.
Им стал итальянский специалист Симоне Индзаги, сообщил официальный сайт "Интера".
Контракт с Индзаги рассчитан на два года.
inter.it
Симоне Индзаги: карьера и достижения
- Экс-нападающий ряда итальянских клубов Симоне Индзаги начал тренерскую карьеру в 2010 году, когда возглавил молодежную команду "Лацио".
- С 2016 года он успешно тренировал первую команду римлян.
- Вместе с "Лацио" Индзаги выиграл Кубок Италии 2018-2019, а также дважды взял Суперкубок Италии.
- Его лучшим результатом с "Лацио" в Серии А стало четвертое место в сезоне 2019-2020.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram