В сборной Испании принимают меры, чтобы COVID-19 не подхватили другие футболисты.

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс сдал положительный тест на коронавирус перед Евро-2020, который стартует 11 июня.

Об этом проинформировал официальный сайт сборной Испании.

Бускетс отправился на самоизоляцию, однако это не все меры, предпринятые в сборной Испании во избежание распространения коронавируса среди игроков команды.

Так, 8 июня испанцы должны провести контрольный матч против Литвы. В этой встрече на поле выйдет молодежный состав испанской сборной.

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Запланированные на ближайшее время мероприятия с участием игроков из основного состава отменены или перенесены.

Сборная Испании на Евро-2020: главное

Сборная Испании на Евро-2020 попала в одну группу с командами Швеции, Польши и Словакии.

Старт турнира для испанцев запланирован на 14 июня матчем против шведов.

Ранее была объявлена заявка сборной Испании на турнир. В нее не вошел ни один игрок "Реала".

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Автор: Антон Дударь