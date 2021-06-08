Сергей Ребров продолжит карьеру в Азии.

Клуб "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов провел презентацию украинского тренера Сергея Реброва, о назначении которого было объявлено 6 июня.

Об этом сообщает официальный сайт "Аль-Айна".

Спортивный директор клуба из ОАЭ Дэвид Платт подчеркнул:

"Мы очень рады приветствовать Сергея в" Аль-Айне". Он проявил большой энтузиазм на этапе переговоров. Сергей не только обладает огромным опытом мирового уровня, но и после перехода на тренерскую работу уже доказал, что является победителем и как тренер. Он выиграл множество титулов, и мы уверены, что у него есть ДНК, необходимая для работы главным тренером "Аль-Айна".

"Мы надеемся, что Ребров сыграет огромную роль в продвижении клуба вперед", - добавил Платт.

В прошлом сезоне "Аль-Айн" финишировал на 6-м месте в чемпионате ОАЭ. Клуб является 13-кратным чемпионом страны.

Сергей Ребров: карьера и достижения

Ребров ранее возглавлял киевское "Динамо", "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".

"Динамо" он дважды приводил к победам в чемпионате Украины и Кубке Украины, а также выиграл один Суперкубок страны. Под руководством Реброва в сезоне 2015-2016 "Динамо" впервые со времен Валерия Лобановского вышло в плей-офф Лиги чемпионов.

"Аль-Ахли" Ребров привел к серебряным медалям чемпионата Саудовской Аравии, после чего покинул команду.

С "Ференцварошем" за три сезона украинский тренер трижды выиграл чемпионат Венгрии, а в сезоне 2020-2021 впервые за 25 лет вывел венгерский клуб в групповой этап Лиги чемпионов.

В 2020 году Ребров был признан в венгерском клубе тренером десятилетия. Кроме того, его назвали лучшим футбольным тренером сезона 2020-2021 в Венгрии.

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Автор: Антон Дударь