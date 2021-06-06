Сергей Ребров удивил выбором нового места работы.

Украинский тренер Сергей Ребров, который недавно покинул "Ференцварош", подписал контракт с клубом "Аль-Айн" из Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт "Аль-Айна".

Детали контракта 47-летнего тренера пока что не сообщаются.

В сезоне 2020-2021 "Аль-Айн" финишировал на 6-м месте в чемпионате ОАЭ, не сумев пробиться в международные клубные турниры.

При этом "Аль-Айн" является 13-кратным чемпионом ОАЭ, что является рекордным показателем.

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Сергей Ребров: карьера и достижения

Ребров ранее возглавлял киевское "Динамо", "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".

"Динамо" он дважды приводил к победам в чемпионате Украины и Кубке Украины, а также выиграл один Суперкубок страны. Под руководством Реброва в сезоне 2015-2016 "Динамо" впервые со времен Валерия Лобановского вышло в плей-офф Лиги чемпионов.

"Аль-Ахли" Ребров привел к серебряным медалям чемпионата Саудовской Аравии, после чего покинул команду.

С "Ференцварошем" за три сезона украинский тренер трижды выиграл чемпионат Венгрии, а в сезоне 2020-2021 впервые за 25 лет вывел венгерский клуб в групповой этап Лиги чемпионов.

В 2020 году Ребров был признан в венгерском клубе тренером десятилетия. Кроме того, его назвали лучшим футбольным тренером сезона 2020-2021 в Венгрии.

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Автор: Антон Дударь