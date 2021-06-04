Сергей Ребров покинул клуб за год до истечения контракта.

Украинский тренер Сергей Ребров, который недавно рассказал о конфликте с руководством "Ференцвароша", в итоге покинул венгерский клуб.

Об этом сообщил официальный сайт "Ференцвароша".

Стороны расторгли контракт, который должен был действовать еще год.

"Ференцварош" поблагодарил 47-летнего Реброва за "выдающуюся работу" и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

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"Хочу поблагодарить клуб, а также всех болельщиков "Ференцвароша" за поддержку. Мы вместе достигли больших успехов, и я рад, что смог поработать с таким популярным клубом с такой большой историей", - сказал Ребров.

Сергей Ребров: достижения в "Ференцвароше"

Ребров возглавил венгерский клуб в 2018 году и выиграл с "Ференцварошем" три национальных чемпионата из трех. Всего у руля команды он провел 161 матч, вписав свое имя в историю клуба.

В сезоне 2020-2021 украинский специалист впервые за 25 лет вывел "Ференцварош" в групповой этап Лиги чемпионов. Также под руководством Реброва "Ференцварош" играл в групповом этапе Лиги Европы.

В 2020 году Ребров был признан в венгерском клубе тренером десятилетия.

Кроме того, Ребров признан лучшим футбольным тренером сезона 2020-2021 в Венгрии.

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Автор: Антон Дударь