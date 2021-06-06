Украинец может оказаться в Англии или в одной из стран Азии.

Агент Сергея Реброва, который покинул "Ференцварош", Шандор Варга рассказал о вариантах продолжения карьеры украинского тренера.

Варгу цитирует csakfoci.hu.

По словам агента, он обсуждает возможное трудоустройство Реброва в "Тоттенхэм":

"Что касается "Тоттенхэма", у меня до сих пор очень хорошие отношения с президентом лондонского клуба Дэниэлем Леви. Когда он был в Будапеште, я сказал ему, что Сергей очень хорошо работает в "Ференцвароше". Он бы действительно подошел этому клубу. Мы говорили об этом несколько раз, и мы все еще говорим об этом. Так что это не утка".

"Кроме того, возможно, он снова будет работать на востоке. У нас есть как минимум восемь текущих предложений, так как за последние полтора года мы получали их регулярно. Но тогда Ребров ни разу не сказал: "Что ж, пора идти", - также сообщил агент.

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Также Варга подчеркнул, что Ребров может стать следующим тренером сборной Украины:

"Вариант со сборной Украины реален. Президент УАФ был на открытии "Пушкаш Арены". Он сказал мне, что если уйдет Шевченко, которого связывают с "Миланом", только Ребров сможет быть следующим тренером сборной Украины. Если национальная команда зовет тренера, это больше, чем клуб, речь идет о служении своей стране. Мы знали, что если это произойдет, Сергей уйдет из "Ференцвароша".

Сергей Ребров: достижения в "Ференцвароше"

Ребров возглавил венгерский клуб в 2018 году и выиграл с "Ференцварошем" три национальных чемпионата из трех. Всего у руля команды он провел 161 матч, вписав свое имя в историю клуба.

В сезоне 2020-2021 украинский специалист впервые за 25 лет вывел "Ференцварош" в групповой этап Лиги чемпионов. Также под руководством Реброва "Ференцварош" играл в групповом этапе Лиги Европы.

В 2020 году Ребров был признан в венгерском клубе тренером десятилетия.

Кроме того, Ребров признан лучшим футбольным тренером сезона 2020-2021 в Венгрии.

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Автор: Антон Дударь