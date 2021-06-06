Украинские футболисты готовятся к спаррингу против Кипра.

Сборная Украины продолжает подготовку к ближайшему контрольному матчу против Кипра и выступлению на Евро-2020, который стартует 11 июня.

YouTube-канал vZbirna опубликовал видео с тренировки украинских футболистов в тренажерном зале.

На видео можно увидеть, как Тарас Степаненко, Анатолий Трубин, Роман Яремчук, Николай Матвиенко и другие футболисты выкладываются в "тренажерке".

Трубин, к слову, рассказал о том, что у него есть болевые ощущения в плечах - вратарь работает над устранением этой проблемы.

Степаненко открыл для себя новое упражнение, а также пообещал: "Сяду на шпагат, снимем. Давай через три месяца".

Ассистент главного тренера сборной Александр Шовковский также потренировался в зале.

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Сборная Украины: подготовка к Евро-2020

Перед чемпионатом Европы сборной Украины осталось провести еще один спарринг: против Кипра (7 июня). Ранее "желто-синие" едва не проиграли Бахрейну и одолели Северную Ирландию.

Благодаря победе над Северной Ирландией Украина прервала свою безвыигрышную серию, которая насчитывала 6 матчей (7 - с учетом технического поражения от Швейцарии).

Тренерский штаб сборной уже определился с заявкой команды на Евро-2020.

Из-за травм попасть в заявку команды не смогли Жуниор Мораес, Виталий Буяльский, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко и Владимир Шепелев.

В тренировочном лагере украинской сборной царит прекрасная атмосфера.

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Автор: Антон Дударь