Сборная Украины продолжает подготовку к ближайшему контрольному матчу против Кипра и выступлению на Евро-2020, который стартует 11 июня.
YouTube-канал vZbirna опубликовал видео с тренировки украинских футболистов в тренажерном зале.
На видео можно увидеть, как Тарас Степаненко, Анатолий Трубин, Роман Яремчук, Николай Матвиенко и другие футболисты выкладываются в "тренажерке".
Трубин, к слову, рассказал о том, что у него есть болевые ощущения в плечах - вратарь работает над устранением этой проблемы.
Степаненко открыл для себя новое упражнение, а также пообещал: "Сяду на шпагат, снимем. Давай через три месяца".
Ассистент главного тренера сборной Александр Шовковский также потренировался в зале.
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Сборная Украины: подготовка к Евро-2020
- Перед чемпионатом Европы сборной Украины осталось провести еще один спарринг: против Кипра (7 июня). Ранее "желто-синие" едва не проиграли Бахрейну и одолели Северную Ирландию.
- Благодаря победе над Северной Ирландией Украина прервала свою безвыигрышную серию, которая насчитывала 6 матчей (7 - с учетом технического поражения от Швейцарии).
- Тренерский штаб сборной уже определился с заявкой команды на Евро-2020.
- Из-за травм попасть в заявку команды не смогли Жуниор Мораес, Виталий Буяльский, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко и Владимир Шепелев.
- В тренировочном лагере украинской сборной царит прекрасная атмосфера.
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