Украинский тренер посоветовал России заняться своими допинговыми скандалами.

Глава Комитета национальных сборных УАФ Мирон Mаркевич прокомментировал высказывания некоторых россиян, которые призвали запретить новую форму сборной Украины с контуром карты страны.

Слова Маркевича приводит сайт meta-ratings.com.ua.

"Прежде всего, хотелось бы посоветовать этим "экспертам" лучше заняться допинговыми скандалами, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом и без гимна. А их наглые требования относительно контуров границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики. Ведь это же именно россияне оккупировали нашу территорию, а теперь еще смеют что-то комментировать и рекомендовать", - сказал Маркевич.

"Я полностью согласен с президентом УАФ Андреем Павелко, который сказал, представляя новую форму, что силуэт Украины будет придавать сил нашим игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину: от Симферополя и Севастополя до Киева, от Донецка и Луганска - до Ужгорода", - добавил специалист.

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Форма Украины на Евро-2020

6 июня стало известно, в какой форме сборная Украины будет выступать на Евро-2020, старт которого намечен на 11 июня. Форма будет представлена в трех цветах: желтом, синем и белом.

Особенностью является то, что на нее нанесен контур карты Украины. Сзади под воротником нанесена надпись "Слава Украине!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев уже призвал УЕФА запретить сборной Украины выступать на Евро-2020 в новой форме с Крымом. А экс-боксер Николай Валуев заявил: "Это попытка политизировать спорт, это некрасиво".

Однако УЕФА утвердил новую форму украинской сборной для выступления на Евро-2020.

По результатам жеребьевки Евро-2020 сборная Украины получила в соперники Нидерланды, Австрию, а также победителя плей-офф Лиги наций 2018-2019, которым стала Северная Македония.

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Автор: Антон Дударь