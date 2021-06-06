Депутат Госдумы считает, что УЕФА должен отреагировать.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал УЕФА запретить сборной Украины выступать на Евро-2020 в новой форме с Крымом.

Об этом сообщает "Чемпионат".

"Я надеюсь, что эту форму запретят. Это выражение некоей политической позиции, которая разнится с позицией нашей страны. Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться. Зачем выступать на Евро, если ты едешь выражать свою политическую позицию? Есть министерства иностранных дел, можно доказывать свою позицию другим способом, а не на спортивных полях", - сказал Свищев.

"В УЕФА должны отреагировать на эту форму и запретить ее. На спортивных стадионах не должно быть места политическим декларациям", - считает российский депутат.

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Отметим, что в комментариях на российском сайте sports.ru болельщики раскритиковали заявление Свищева:

Призываю дисквалифицировать Госдуму.

Но УЕФА международная организация. А с точки зрения международного права на текущий момент Крым не отделился от Украины.

А дел в своей стране больше нет?

Оставив ватанизм и имперство головного мозга, мне интересно, за что эта форма должна быть запрещена? Какой пункт регламента она нарушает? Международно признанные границы на форме?

Как обычно, про "спорт без политики" начинают кукарекать, когда это самим выгодно. А как мочу спортсменам подменять, так мычанье убогих в ответ.

Я просто в шоке. Аннексировать часть братской (якобы) страны, а потом пытаться запретить им говорить о реальных границах своей страны. Что в голове должно быть у людей...

С чего это, если сам УЕФА признает границы Украины? Такое ощущение, что на футболках нанесли не Крым, который все считают украинским, a какую-нибудь Кубань.

Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать

По результатам жеребьевки Евро-2020 сборная Украины получила в соперники Нидерланды, Австрию, а также победителя плей-офф Лиги наций 2018-2019, которым стала Северная Македония.

Украинская сборная проведет один матч в Амстердаме и два - в Бухаресте. Уже известно, что матчи пройдут со зрителями.

Евро-2020 стартует 11 июня, а для Украины турнир начнется 13 июня - был опубликован календарь.

Перед чемпионатом сборная Украины уже провела спарринг против сборной Бахрейна (23 мая), едва не проиграв, а 3 июня победила Северную Ирландию. Впереди - контрольный матч против Кипра (7 июня).

1 июня тренерский штаб сборной огласил заявку команды на Евро-2020.

На Евро-2020 сборной Украины не сможет помочь форвард Жуниор Мораес, который надолго выбыл из-за травмы. Также из-за травм в заявку не смогли попасть Виталий Буяльский, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко и Владимир Шепелев.

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Автор: Антон Дударь