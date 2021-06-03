"Заводной апельсин": против кого Украине предстоит стартовать на Евро-2020

Сборная Нидерландов станет первым соперником сборной Украины на Евро-2020. Рассказываем о команде Франка де Бура.

Сборная Украины стартует на чемпионате Европы-2020 матчем против сборной Нидерландов. Представляем первого и самого грозного соперника "желто-синих" на групповом этапе.

СБОРНАЯ НИДЕРЛАНДОВ

Место в рейтинге ФИФА: 16

Прозвища: "Заводной апельсин", "Летучий голландец", "Оранжевые"

Участие в чемпионатах Европы: 9 раз

Лучший результат на чемпионатах Европы: золотые медали (1988)

Рекордсмен по количеству проведенных игр: Уэсли Снейдер - 134

Рекордсмен по количеству забитых голов: Робин ван Перси - 50

Коэффициент на победу на Евро-2020: 12 (8-е место среди всех участников турнира)

Когда и где матч с Украиной: 13 июня, 22.00, Амстердам, "Йохан Кройф Арена"

Путь на Евро-2020

Нидерланды были в одной отборочной группе с Германией, Эстонией, Беларусью и Северной Ирландией. "Оранжевые" заняли второе место в группе, которое дает прямую путевку на Евро без участия в плей-офф. За 8 матчей они накопили 19 очков. Первыми финишировали немцы. Разница забитых/пропущенных мячей у Нидерландов была 24:7. А лучшим бомбардиром в отборе в составе нидерландцев стал полузащитник Жоржиньо Вейналдум, который "настрелял" целых 8 голов.

Тренер

Наставник "оранжевых" - 51-летний Франк де Бур. Во времена своей карьеры футболиста он провел более 350 поединков за "Аякс" и помог амстердамцам выиграть Лигу чемпионов в 1995 году. А вот карьера тренера у него выдалась далеко не такой звездной, как у игрока.

В 2016 году де Бур подписал трехлетний контракт с "Интером", но проработал всего 85 дней. После 11-го тура чемпионата Италии руководство отправило его в отставку за неудовлетворительные результаты.

В сезоне 2017/18 де Бур возглавил английский "Кристал Пэлэс" и установил антирекорд: вместе с лондонцами он проиграл первые четыре поединка в АПЛ, что является худшим показателем за последние 93 года. Вскоре его уволили, и он установил еще один антирекорд - по наименьшей продолжительности работы в АПЛ.

При этом стоит отметить, что с 2010 по 2014 год де Бур четыре раза приводил "Аякс" к золотым медалям Эредивизи.

Предыдущим местом работы нидерландца был экзотический чемпионат: де Бур поехал в США покорять лигу MLS. Но и в "Атланте Юнайтед" он тоже долго не продержался и контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

23 сентября 2020 года де Бур возглавил сборную Нидерландов, заменив на этом посту Роналда Кумана, который принял предложение тренировать "Барселону".

Несмотря на далеко не самое успешное резюме, де Бур дерзко считает, что сможет обыграть Украину.

Заявка на Евро-2020

Вратари: Марко Бизот (АЗ), Мартен Стекеленбург ("Аякс"), Тим Крул ("Норвич")

Защитники: Дензел Дюмфрис (ПСВ), Йоел Вельтман ("Брайтон"), Маттейс де Лигт ("Ювентус"), Юрриен Тимбер ("Аякс"), Стефан де Врей ("Интер"), Дейли Блинд ("Аякс"), Натан Аке ("Манчестер Сити"), Патрик ван Анхольт ("Кристал Пэлас"), Оуэн Вейндал (АЗ)

Полузащитники: Френки де Йонг ("Барселона"), Мартен де Роон ("Аталанта"), Тен Копмейнерс (АЗ), Райан Гравенберх ("Аякс"), Дэйви Клаасен ("Аякс"), Жоржиньо Вейналдум ("Ливерпуль"), Донни ван де Бек ("МЮ"), Мемфис Депай ("Лион"), Квинси Промес ("Спартак"), Коди Гакпо (ПСВ)

Нападающие: Люк де Йонг ("Севилья"), Войт Вегхорст ("Вольфсбург"), Донелл Мален (ПСВ), Стивен Бергейс ("Фейенорд")

Кадровые потери

Нидерланды имеют одну очень существенную потерю: из-за травмы на чемпионат Европы не поедет капитан "оранжевых" и один из лучших футболистов мира Вирджил ван Дейк.

Лидер "Ливерпуля" получил повреждение в матче АПЛ против "Эвертона" в конце 2020 года. Защитник выбыл из игры ориентировочно на год. Поэтому Роман Яремчук и компания должны воспользоваться отсутствием такого мастера и попытаться хорошенько "повозить" защиту Нидерландов.

Кроме того, в последний момент из заявки команды выбыл основной вратарь Яспер Силлессен, который заразился коронавирусом.

Лидеры команды

Вопреки потере ключевого защитника ван Дейка, Нидерланды все равно очень серьезно укомплектованы в защите. Дуэтом центрбеков станут, вероятно, лучшие защитники Серии А - Маттейс де Лигт и Стефан де Врей. Первый провел хороший сезон в "Ювентусе", а второй - стал чемпионом Италии с "Интером".

В центре поля погоду делает Фрэнки де Йонг, который наконец адаптировался в составе "Барселоны". Возможно, вскоре к нему присоединится уже вышеупомянутый Вейналдум, который за последние годы стал чуть ли не лидером "Ливерпуля". Они коллеги по амплуа и прекрасно дополняют друг друга. Фрэнки прекрасно умеет тянуть мяч вперед на дриблинге из опорной зоны, а Вейналдум - полузащитник калибра бокс-ту-бокс, который прекрасно двигается и выполняет колоссальный объем работы.

Также стоит отметить 27-летнего форварда Мемфиса Депая, который в составе "Лиона" в прошлом сезоне чемпионата Франции "наколотил" 20 мячей. Он уступил в гонке бомбардиров лишь нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе.

Молодой талант, за которым стоит следить

Донни ван де Бека трудно назвать перспективным, потому что в свои 24 года он успел провести 19 матчей за национальную сборную, оформить громкий трансфер в "Манчестер Юнайтед", а также сыграть с "Аяксом" в полуфинале ЛЧ.

Впрочем, он может еще лучше раскрыть свой безумный потенциал. В составе "МЮ" ему трудно засверкать, поскольку его позицию железно забронировал за собой Бруну Фернандеш. А конкурировать с Бруну в мире может разве что Кевин де Брюйне.

А вот в сборной Нидерландов ван де Бек получает регулярную игровую практику и имеет отличный шанс вновь заявить о себе на всю Европу. В конце концов, от того как он себя проявит, зависит то, будет ли он и дальше "мариноваться" на скамейке запасных в "МанЮнайтед" или же получит обольстительное предложение от другого топ-клуба.

Сильные и слабые стороны

Сильной стороной Нидерландов является желание всегда доминировать через прессинг и владение мячом. А слабой стороной является то, что далеко не всегда у них это получается эффективно и слаженно. За высокую линию обороны их уже наказала Турция, которая в быстрых атаках смогла забить 4 мяча.

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Последние результаты команды

24 марта. Квалификация ЧМ-2022. Турция - Нидерланды - 4:2

27 марта. Квалификация ЧМ-2022. Нидерланды - Латвия - 2:0

30 марта. Квалификация ЧМ-2022. Гибралтар - Нидерланды - 0:7

История выступлений на чемпионатах Европы

Всего Нидерланды участвовали в первенстве континента 9 раз из 15 возможных. В частности, прошлое Евро-2016 "оранжевые" пропустили, сенсационно не преодолев отборочную группу.

А на Евро-2012, которое было домашним для Украины, Нидерланды выступили неудачно, вылетев на стадии группового этапа. Тогда "Заводной апельсин" занял четвертое место в квартете с Данией, Германией и Португалией.

А вот в 1988 году нидерландцы стали чемпионами Европы, выиграв золотые медали турнира. Это лучшее выступление для них за всю историю.

История противостояний с Украиной

Между собой команды играли дважды и обе встречи были в рамках товарищеских игр.

24.05.2008. Нидерланды - Украина - 3:0 (Голы: Кюйт, Хунтелаар, Бабель)

11.08.2010. Украина - Нидерланды - 1:1 (Голы: Алиев - Ленс)

Интересный факт

В 1988 году Нидерланды стали чемпионами Европы, а в финале они обыграли сборную СССР, которую возглавлял Валерий Лобановский. В том самом решающем поединке Марко ван Бастен забил культовый гол, а "оранжевые" победили со счетом 2:0. Интересно, что на том же турнире CPCP и Нидерланды играли на групповом этапе, и матч завершился минимальной победой команды Лобановского - 1:0.

Прогноз от УНИАН:

Нидерланды стали вице-чемпионами мира в 2010 году, а также выиграли бронзовые награды на мундиале 2014 года. Но после того "оранжевые" впали в глубокий кризис. Они пролетели мимо Евро-2016 во Франции, а также пропустили ЧМ-2018 в России. Команда омолодилась, пережила смену поколений и лишь относительно недавно пришла в себя. Впрочем, внезапная смена тренера вряд ли сыграет в пользу Нидерландов.

Прогноз УНИАН - "Оранжевые" выйдут из группы c 1-го или 2-го места, но не пройдут дальше четвертьфинала.

Артем Будрин

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