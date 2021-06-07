Прямой конкурент: кто будет третьим соперником сборной Украины на Евро-2020

В третьем туре группового этапа Евро-2020 сборной Украины предстоит сыграть против Австрии. Рассказываем о команде, которую считают ключевым соперником "желто-синих".

СБОРНАЯ АВСТРИИ

Место в рейтинге ФИФА: 23

Прозвище: "Das Team" (в переводе с немецкого - "Команда")

Участие в чемпионатах Европы: 2 раза

Лучший результат на чемпионатах Европы: 1 очко на групповом этапе (2008 и 2016)

Рекордсмен по количеству проведенных игр: Андреас Херцог - 103

Рекордсмен по количеству забитых голов: Тони Польстер - 44

Коэффициент на победу на Евро-2020: 73 (16-е место среди всех участников турнира)

Когда и где матч с Украиной: 21 июня, 19.00, Бухарест, "Арена Националь"

Путь на чемпионат Европы-2020

Австрия была в одной отборочной группе со Словенией, Израилем, Польшей, Латвией и Северной Македонией. "Das Team" заняли второе место в группе, которое дает прямую путевку на Евро без участия в плей-офф. За 10 поединков они накопили 19 очков. Первыми финишировали поляки. Разница забитых/пропущенных мячей у Австрии составила 19:9. А лучшим бомбардиром в отборе в составе австрийцев стал форвард Марко Арнаутович, который "настрелял" целых 6 голов.

Примечательно, что Австрия уже имела опыт противостояния главному аутсайдеру нашей группы на Евро - Северной Македонии. Дома "Das Team" победили со счетом 2:1, а на выезде вообще разгромили македонцев - 4:1.

Тренер

Наставником Австрии является 55-летний немец Франко Фода. Во времена своей карьеры футболиста он защищал цвета леверкузенского "Байера" с 1990 по 1994 год и даже дважды выходил на поле в футболке сборной ФРГ. В 2001 году Фода повесил бутсы на гвоздь в составе австрийского "Штурма". И сразу, не теряя времени, отправился в тренерское ремесло. Франко возглавил сначала молодежную команду "Штурма", с 2002 года стал помощником главного тренера в первой команде, а с 2006 года по 2012 Фода был главным наставником "Штурма".

После этого специалист поехал тренировать немецкий "Кайзерслаутерн", впоследствии снова вернулся к "Штурму", а с ноября 2017 года и по сей день тренирует сборную Австрии.

Заявка на Евро-2020

Вратари: Даниэль Бахманн ("Уотфорд", Англия), Павао Перван ("Вольфсбург", Германия), Александр Шлагер (ЛАСК)

Защитники: Давид Алаба ("Бавария", Германия), Александар Драгович ("Байер", Германия), Марко Фридль ("Вердер", Германия), Мартин Хинтереггер ("Айнтрахт", Германия), Конрад Лаймер ("РБ Лейпциг", Германия), Штефан Лайнер ("Боруссия" М, Германия), Филипп Линхарт ("Фрайбург", Германия), Штефан Пош ("Хоффенхайм", Германия), Кристофер Триммель ("Унион", Германия), Андреас Ульмер ("РБ Зальцбург")

Полузащитники: Кристоф Баумгартнер, Флориан Гриллич (оба - "Хоффенхайм", Германия), Юлиан Баумгартлингер ("Байер", Германия), Штефан Ильзанкер ("Айнтрахт", Германия), Валентино Лазаро ("Боруссия" М, Германия), Марсель Забитцер ("РБ Лейпциг", Германия), Луис Шауб ("Люцерн", Швейцария), Ксавер Шлагер ("Вольфсбург", Германия), Алессандро Шопф ("Шальке", Германия)

Форварды: Михаэль Грегорич ("Аугсбург", Германия), Саша Калайджич ("Штуттгарт", Германия), Марко Арнаутович ("Шанхай", Китай), Карим Онисиво ("Майнц", Германия)

Лидеры команды

Не будем лишний раз открывать Америку и говорить, что Давид Алаба - главная звезда команды. 28-летний защитник недавно покинул "Баварию" и перебрался в мадридский "Реал" за новыми вызовами.

В его активе 80 матчей за сборную - четвертый показатель среди действующих игроков и одиннадцатый в целом. Алаба в сборной Австрии и швец, и жнец, и на дуде игрец: он может закрыть левый фланг защиты, центр обороны, сыграть опорника или же атакующего полузащитника. Переоценить влияние Давида на "Das Team" сложно.

Стоит также отметить дуэт полузащитников из "Лейпцига" - Конрада Лаймера и Марселя Забитцера. Оба играли в полуфинале Лиги чемпионов сезона 2019/20 и имеют большой опыт за плечами. Собственно, этот тандем делает погоду в центре поля австрийцев.

Все еще в порядке нападающий Марко Арнаутович. 32-летний форвард, который когда-то "зажигал" в АПЛ и был в сфере интересов киевского "Динамо", уже два года выступает в китайском "Шанхай Порте".

Молодой талант, за которым стоит следить

Помогать раскрывать опытному Арнаутовичу свои бомбардирские способности будет нападающий "Штуттгарта" Саша Калайджич. 23-летний австриец в прошлом сезоне Бундеслиги "наколотил" 16 голов в 33 поединках: выше него в списке бомбардиров лишь пятеро людей.

Калайджич был и остается одним из наиболее интересных нападающих Бундеслиги. Саша грамотно двигается, он мобилен, удачно освобождает зоны напарникам и прекрасно подыгрывает партнерам - он отдал 5 голевых передач бонусом к 16 голам. А внутри штрафной площадки ему хватает хладнокровия расстреливать ворота.

Таким образом, Николаю Матвиенко и Илье Забарному надо быть внимательными и тщательным образом следить за этим парнем.

Сильные и слабые стороны

Учитывая то, что в составе сборной Австрии огромное количество игроков из Бундеслиги, то вполне ожидаемо, что команда отлично научена культуре прессинга. "Das Team" предпочитает прессинговать зонально и старается давить в зону мяча. Они применяют зональный прессинг ориентированный на мяч и достаточно удачно. А вот среди слабых сторон стоит выделить, что Австрии не хватает концентрации играть в позиционной обороне. Когда их зажимают на своей половине поля, то они становятся очень уязвимыми.

Последние результаты команды

25 марта. Квалификация ЧС- 2022. Шотландия - Австрия - 2:2

28 марта. Квалификация ЧС- 2022. Австрия - Фарерские острова - 3:1

31 марта. Квалификация ЧС- 2022. Австрия - Дания - 0:4

2 июня. Товарищеский матч. Англия - Австрия - 1:0

6 июня. Товарищеский матч. Австрия - Словакия - 0:0

История выступлений на чемпионатах Европы

Австрия дважды играла на Евро: в 2008 и 2016 годах. В первом случае австрийцы заняли третью ступеньку в группе, а на прошлом чемпионате Европы совсем провалились и заняли последнее место в группе.

В 2008 году "Das Team" была страной-хозяйкой турнира и плохо выступила в одном квартете с Польшей, Германией и Хорватией. Итоговая турнирная таблица выглядела тогда так: Хорватия - 9 очков, Германия - 6 очков, Австрия и Польша - по одному очку.

А вот в 2016 году Австрия играла в одной группе с будущим чемпионом Европы - Португалией, а также Венгрией и Исландией. Итоговая турнирная таблица выглядела следующим образом: Венгрия и Исландия - по 5 очков, Португалия - 3 очка, Австрия - 1 очко.

История противостояний с Украиной

Украина дважды встречалась с Австрией в рамках контрольных поединков. Второй спарринг был для украинцев подготовительным к Евро-2012.

15.11.2011. Товарищеский матч. Украина - Австрия - 2:1 (Голы: Милевский, Девич - Кучер автогол)

01.06.2012. Товарищеский матч. Австрия - Украина - 3:2 (Голы: Юнузович, дубль Арнаутовича - дубль Гусева).

Интересный факт

В составе Австрии по-прежнему выступает Александар Драгович, который хорошо знаком украинской публике по выступлениям в киевском "Динамо". Центральный оборонец защищал цвета "бело-синих" с 2013 по 2017 год. 30-летний центрбек попал в окончательную заявку "Das Team" на Евро-2020.

Драгович после периода в "Динамо" играл за леверкузенский "Байер" и английский "Лестер". А недавно пополнил состав сербской "Црвены Звезды".

Прогноз от УНИАН

Австрия находится в одной весовой категории с Украиной. Но в отличие от "желто-синих" австрийцы менее стабильны и очень уязвимы к конкретным сценариям игры. Команда Андрея Шевченко может сыграть как и вторым номером (против французов на выезде, например), так и в доминантный футбол, который тренерский штаб обозначил ориентиром, целью для стремления. Позорное поражение Австрии со счетом 0:4 от Дании в отборе к ЧМ-2022 красноречиво. Дания смогла вскрыть все недостатки "Das Team". Украине по силам преодолеть сопротивление австрийцев.

Прогноз УНИАН - Австрия в итоге расположится на третьем месте в группе С.

Артем Будрин

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