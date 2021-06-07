Рожерио Кабокло может быть уволен со своей должности.

Глава Федерации футбола Бразилии Рожерио Кабокло был отстранен от работы на 30 дней.

Как сообщает Globo Esporte, на данный момент Кабокло отстранен на время разбирательств. Функционер обвиняется в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении в отношении одной из своих подчиненных.

Девушка обратилась в совет этики и рассказала об издевательствах Кабокло. В частности, функционер называл сотрудницу "сукой" и "маленькой собачкой" и пытался накормить ее собачьим кормом. А когда женщина отказалась, Кабокло начал изображать собачий лай.

Кроме того, президент федерации интересовался, "мастурбировала" ли его подчиненная сегодня, предлагал ей деньги, чтобы она сменила имидж. Также по словам сотрудницы, Кабокло регулярно пил на рабочем месте, а ей приходилось прятать бутылки.

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Девушка утверждает, что у нее есть убедительные доказательства ее слов и хочет добиться увольнения Кабокло.

Ранее также стало известно, что босс бразильского футбола пообещал правительству страны уволить главного тренера сборной Бразилии Тите из-за его открытого нежелания выступать на Кубке Америки в связи с пандемией коронавируса.

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Автор: Антон Дударь