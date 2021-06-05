Александр Зинченко, который вскоре станет отцом впервые, стал объектом шутки основного нападающего сборной Украины и бельгийского "Гента" Романа Яремчука.
25-летний экс-футболист "Динамо", а ныне форвард сборной Яремчук прошел мимо Зинченко, протянул ему руку и озвучил поздравление с победой в Лиге чемпионов. Эта ирония не очень развеселила "Зину", и Яремчук поспешил обнять своего партнера. Напомним, что Зинченко вместе с "Ман Сити" уступил в финале Лиги чемпионов лондонскому "Челси". А после финала Саша эмоционально снял медаль.
Видеоролик опубликовал You-Tube-канал vZbirna.
Отметим, что Зинченко провел в проигрышном финале Лиги чемпионов все 90 минут в составе "Ман Сити". Также Александр является самым молодым в истории сборной Украины капитаном.
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