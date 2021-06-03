Элина Свитолина и Марта Костюк продолжат выступления на турнире.

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк вышли в третий круг на "Ролан Гаррос-2021".

Во втором раунде Свитолина, посеяная под шестым номером, обыграла представительницу США Энн Ли (№75 в рейтинге WTA).

Матч продлился 1 час 15 минут и завершился победой украинки со счетом 6:0, 6:4.

Свитолина седьмой раз подряд пробилась в третий круг на "Ролан Гаррос".

Отметим, что этот матч был для первой ракетки Украины юбилейным - 100-м в основной сетке турниров "Большого шлема" и 30-м - на Открытом чемпионате Франции.

Далее Свитолина сыграет с победительницей матча Барбора Крейчикова (№ 33 WTA) - Екатерина Александрова (№34 WTA).

Читайте такжеРолан Гаррос: Свитолина преодолела стартовый круг, Завацкая покинула турнир

Костюк смогла обыграть 57-ю ракетку мира Сайсай Чжэн из Китая.

Украинка разобралась с соперницей в двух сетах за 1 час 37 минут - 6:3, 6:4.

Костюк установила личный рекорд, впервые в карьере выйдя в третий круг на "Ролан Гаррос". Также она стала первой украинкой, которая смогла дойти до третьего раунда на трех турнирах "Большого шлема" до своего 19-летия (Костюк доходила до этой стадии на Australian Open-2018 и US Open-2020).

Следующей соперницей Костюк будет победительница пары Варвара Грачева (№88 WTA) - Камила Джорджи (№80 WTA).

Украина на "Ролан Гаррос-2021": главное

В основной сетке Открытого чемпионата Франции Украину представляют только девушки. Мужчины (Сергей Стаховский и Илья Марченко) не смогли пройти квалификацию. У женщин сито квалификации не преодолели Леся Цуренко (снялась с соревнований) и Дарья Снигур.

В первом раунде турнир покинули Катерина Козлова и Катарина Завацкая, а во втором из борьбы выбыла Ангелина Калинина.

Марта Костюк сотворила сенсацию в первом круге, обыграв титулованную испанку.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на старте турнира обыграла юную француженку Осеан Бабель.

"Ролан Гаррос" проходит с 30 мая по 12 июня.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь