Марта Костюк на турнире среди всех украинок продержалась дольше всех / фото REUTERS

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла выйти в пятый круг соревнований "Ролан Гаррос-2021".

В четвертом раунде Костюк уступила представительнице Польши Иге Швентек (№9 в рейтинге WTA). 

Матч продолжался 1 час и 33 минуты и завершился победой польки со счетом 6:3, 6:4. Это была первая личная встреча теннисисток на взрослом уровне. 

В 1/4 Швентек будет бороться с греческой теннисисткой Марией Саккари (№18 WTA).

Напомним, что Швентек в 2020 году выиграла Открытый чемпионат Франции и сейчас она защищает статус победительницы.

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Автор: Артем Будрин