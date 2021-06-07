Польская теннисистка Ига Швентек продолжает защищать статус победительницы Ролан Гаррос.

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла выйти в пятый круг соревнований "Ролан Гаррос-2021".

В четвертом раунде Костюк уступила представительнице Польши Иге Швентек (№9 в рейтинге WTA).

Матч продолжался 1 час и 33 минуты и завершился победой польки со счетом 6:3, 6:4. Это была первая личная встреча теннисисток на взрослом уровне.

В 1/4 Швентек будет бороться с греческой теннисисткой Марией Саккари (№18 WTA).

Напомним, что Швентек в 2020 году выиграла Открытый чемпионат Франции и сейчас она защищает статус победительницы.

Читайте такжеЛегенда тенниса снялся с Ролан Гаррос

Украина на "Ролан Гаррос-2021": главное

В основной сетке Открытого чемпионата Франции Украину представляли только девушки. Мужчины (Сергей Стаховский и Илья Марченко) не смогли пройти квалификацию. У женщин сито квалификации не преодолели Леся Цуренко (снялась с соревнований) и Дарья Снигур.

В первом раунде турнир покинули Екатерина Козлова и Катарина Завацкая, а во втором из борьбы выбыла Ангелина Калинина.

Марта Костюк сотворила сенсацию в первом круге, обыграв титулованную испанку. А потом 18-летняя киевлянка разгромила россиянку.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на старте турнира обыграла юную француженку Осеан Бабель, а затем американку Энн Ли. А в третьем круге Элина капитулировала перед Барбарой Крейчиковой.

"Ролан Гаррос" проходит с 30 мая по 12 июня.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин