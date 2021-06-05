Марта невероятно уверенно одолела сопротивление Варвары Грачевой.

Украинская теннисистка Марта Костюк триумфально вышла в четвертый круг соревнований "Ролан Гаррос-2021".

В третьем раунде Костюк обыграла представительницу России Варвару Грачеву (№88 в рейтинге WTA).

Матч продолжался 1 час и 1 минуту и завершился победой украинки со счетом 6:1, 6:2. Это была третья личная встреча теннисисток. Теперь счет 2:1 в пользу Костюк.

В 1/8 Марта будет бороться с победительницей пары Контавейт (№31 WTA) - Свёнтек (№9 WTA).

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Украина на "Ролан Гаррос-2021": главное

В основной сетке Открытого чемпионата Франции Украину представляют только девушки. Мужчины (Сергей Стаховский и Илья Марченко) не смогли пройти квалификацию. У женщин сито квалификации не преодолели Леся Цуренко (снялась с соревнований) и Дарья Снигур.

В первом раунде турнир покинули Екатерина Козлова и Катарина Завацкая, а во втором из борьбы выбыла Ангелина Калинина.

Марта Костюк сотворила сенсацию в первом круге, обыграв титулованную испанку. Сейчас она единственная украинка, которая продолжает бороться за победу в турнире.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на старте турнира обыграла юную француженку Осеан Бабель, а затем американку Энн Ли. А в третьем круге Элина капитулировала перед Барбарой Крейчиковой.

"Ролан Гаррос" проходит с 30 мая по 12 июня.

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Автор: Артем Будрин