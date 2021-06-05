Украинская теннисистка не смогла преодолеть стадию 1/16 финала.

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в четвертый круг на "Ролан Гаррос-2021".

В третьем раунде Свитолина, посеянная под шестым номером, уступила представительнице Чехии Барбаре Крейчиковой (№33 в рейтинге WTA). До матча букмекеры записывали именно Элину в фавориты, однако случилось не так, как предполагалось.

Матч продолжался 1 час 40 минут и завершился победой чешки со счетом 6:3, 6:2. Это была первая личная встреча теннисисток.

Крейчикова в 1/8 померится силами с американкой Слоан Стивенс (№59 WTA).

Заметим, что жених Свитолиной, Гаэль Монфис, вылетел с Ролан Гарроса во втором круге.

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Украина на "Ролан Гаррос-2021": главное

В основной сетке Открытого чемпионата Франции Украину представляют только девушки. Мужчины (Сергей Стаховский и Илья Марченко) не смогли пройти квалификацию. У женщин сито квалификации не преодолели Леся Цуренко (снялась с соревнований) и Дарья Снигур.

В первом раунде турнир покинули Екатерина Козлова и Катарина Завацкая, а во втором из борьбы выбыла Ангелина Калинина.

Марта Костюк сотворила сенсацию в первом круге, обыграв титулованную испанку. Сейчас она единственная украинка, которая продолжает бороться за победу в турнире.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на старте турнира обыграла юную француженку Осеан Бабель, а затем американку Энн Ли.

"Ролан Гаррос" проходит с 30 мая по 12 июня.

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Автор: Артем Будрин