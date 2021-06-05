Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в четвертый круг на "Ролан Гаррос-2021".
В третьем раунде Свитолина, посеянная под шестым номером, уступила представительнице Чехии Барбаре Крейчиковой (№33 в рейтинге WTA). До матча букмекеры записывали именно Элину в фавориты, однако случилось не так, как предполагалось.
Матч продолжался 1 час 40 минут и завершился победой чешки со счетом 6:3, 6:2. Это была первая личная встреча теннисисток.
Крейчикова в 1/8 померится силами с американкой Слоан Стивенс (№59 WTA).
Заметим, что жених Свитолиной, Гаэль Монфис, вылетел с Ролан Гарроса во втором круге.
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Украина на "Ролан Гаррос-2021": главное
- В основной сетке Открытого чемпионата Франции Украину представляют только девушки. Мужчины (Сергей Стаховский и Илья Марченко) не смогли пройти квалификацию. У женщин сито квалификации не преодолели Леся Цуренко (снялась с соревнований) и Дарья Снигур.
- В первом раунде турнир покинули Екатерина Козлова и Катарина Завацкая, а во втором из борьбы выбыла Ангелина Калинина.
Марта Костюк сотворила сенсацию в первом круге, обыграв титулованную испанку. Сейчас она единственная украинка, которая продолжает бороться за победу в турнире.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина на старте турнира обыграла юную француженку Осеан Бабель, а затем американку Энн Ли.
"Ролан Гаррос" проходит с 30 мая по 12 июня.
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