Роджер Федерер не сможет продолжить выступления во Франции.

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер снялся с "Ролан Гаррос-2021", который ранее уже покинула самая влиятельная теннисистка мира.

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" не сможет выступить в четвертом круге из-за проблем со здоровьем.

Об этом он сообщил в Twitter.

"После обсуждения с командой я решил, что сегодня мне придется сняться с Открытого чемпионата Франции. После двух операций на колене и более года реабилитации мне важно прислушиваться к своему организму и не торопить события на пути к восстановлению. Я очень рад, что у меня за плечами три матча. Нет чувства приятнее, чем вернуться на корт. Скоро увидимся", - написал Федерер.

Таким образом, в четвертьфинал "Ролан Гаррос" без борьбы пройдет итальянец Маттео Берреттини.

На "Ролан Гаррос" Федерер побеждал лишь однажды - в 2009 году.

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Автор: Антон Дударь