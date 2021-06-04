Роберт Левандовски в составе сборной Польши готовится к Евро-2020.

Лидер мюнхенской "Баварии" и один из лучших бомбардиров Европы Роберт Левандовски сейчас вместе со сборной Польши готовится к чемпионату Европы-2020. Голеадор недавно побил рекорд знаменитого Герда Мюллера, а теперь стремится забить как можно больше голов на Евро-2020.

Во время тренировочной сессии Левандовски ошарашил всех партнеров и зрителей трюком. Видеоролик опубликовал профиль Польской национальной сборной в Twitter.

Отметим, что в рамках подготовки к Евро-2020 поляки в товарищеской игре не смогли выиграть в России - 1:1. На чемпионате Европы-2020 Польша на групповом этапе будет бороться за путевку в плей-офф с командами Испании, Швеции и Словакии.

Напомним, что Левандовски забил в прошлом сезоне Бундеслиги 41 гол в 29 поединках.

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Роберт Левандовски: лучший футболист 2020 года

Левандовски был признан лучшим игроком 2020 года по версии ФИФА.

Вместе с "Баварией" в 2020 году польский нападающий выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Германии, Кубок Германии, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии.

В сезоне 2019-2020 Левандовски стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов (15 голов), лучшим бомбардиром чемпионата Германии (34 гола) и лучшим бомбардиром Кубка Германии (6 голов). Он стал первым футболистом, который выиграл три турнира за сезон и в каждом из них стал лучшим бомбардиром.

Левандовски также считался главным претендентом на" Золотой мяч", однако в прошлом году вручение награды отменили.

Левандовски был признан лучшим футболистом сезона 2019-2020 по версии УЕФА.

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Автор: Артем Будрин