Представители Вооруженных сил Украины завоевали "золото", "серебро" и "бронзу" на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который прошел с 3 по 6 июня в польском городе Познань.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.
"Звание чемпиона Европы завоевала работник ВСУ Анастасия Четверикова в экипаже каноэ-двойка на дистанции 500 м. Серебряными призерами соревнований стали работник ВСУ Олег Кухарик и Дмитрий Даниленко (байдарка-двойка на дистанции 500 м)", - сообщили в МОУ.
Бронзовые медали завоевали старшина Андрей Рыбачок в экипаже каноэ-двойка на дистанции 500 м, работник ВСУ Мария Повх в байдарке-одиночке на дистанции 500 м и Четверикова - в экипаже каноэ-двойка на дистанции 200 м.
Как сообщал УНИАН, на чемпионате Европы украинка Людмила Лузан завоевала четыре медали, установив национальный рекорд.
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