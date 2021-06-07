Звание чемпиона Европы завоевала Анастасия Четверикова в экипаже каноэ-двойка на дистанции 500 м.

Представители Вооруженных сил Украины завоевали "золото", "серебро" и "бронзу" на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который прошел с 3 по 6 июня в польском городе Познань.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины.

"Звание чемпиона Европы завоевала работник ВСУ Анастасия Четверикова в экипаже каноэ-двойка на дистанции 500 м. Серебряными призерами соревнований стали работник ВСУ Олег Кухарик и Дмитрий Даниленко (байдарка-двойка на дистанции 500 м)", - сообщили в МОУ.

Бронзовые медали завоевали старшина Андрей Рыбачок в экипаже каноэ-двойка на дистанции 500 м, работник ВСУ Мария Повх в байдарке-одиночке на дистанции 500 м и Четверикова - в экипаже каноэ-двойка на дистанции 200 м.

Как сообщал УНИАН, на чемпионате Европы украинка Людмила Лузан завоевала четыре медали, установив национальный рекорд.

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Автор: Татьяна Поляковская