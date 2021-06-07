Блогер Логан Пол выстоял в поединке против Флойда Мейвезера.

Легендарный американский экс-чемпион мира Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) провел выставочный бой против популярного блогера Логана Пола (0-1).

Соперники провели восьмираундовый бой без судей и весовых рамок (на взвешивании Мейвезер был на 15 кг легче Пола).

Поединок продлился все 8 раундов, и Мейвезер не сумел нокаутировать соперника. Так как очки не подсчитывались, то победитель не был определен.

По ходу боя блогер выбросил 217 ударов, из которых точными оказались 28. У Мейвезера - 107 ударов, 43 - точные, передает CBS Sports в Twitter.

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"Он оказался лучше, чем я о нем думал. Он жесткий соперник. Хороший экшен, мне было весело. Я был удивлен им", - сказал Мейвезер, которого цитирует Twitter MMA Fighting.

Пол отметил: "Больше не хочу, чтобы кто-либо говорил мне, что есть что-то невозможное. Тот факт, что я здесь с одним из лучших боксеров в истории... Это один из лучших моментов моей жизни. Попасть в него было непросто".

Флойд Мейвезер: чем он известен

На профессиональном ринге Мейвезер провел 50 боев и во всех одержал победы. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях.

В 2005-2007 и 2013-2015 годах признавался лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.

В 2015 году американец объявлял о завершении карьеры, но в 2017 году вернулся на ринг ради боя с Конором Макгрегором, в котором одержал досрочную победу.

31 декабря 2018 года Мейвезер провел выставочный бой в Японии, нокаутировав Тенсина Насукаву в первом раунде.

До октября 2018 года Мейвезер являлся самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.

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Автор: Антон Дударь