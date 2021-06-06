Марк Падун выиграл гонку, а также стал первым в горной классификации.

Украинец Марк Падун стал победителем заключительного 8-го этапа велогонки Мирового тура "Критериум Дофине".

Падун победил с преимуществом в 1 минуту 36 секунд над ближайшими преследователями.

1. Марк Падун (Украина, Bahrain-Victorious) - 4.06,49

2. Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma) - 1,36

3. Патрик Конрад (Австрия, BORA – hansgrohe) - 1,36

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Для украинца эта победа стала второй подряд на "Критериум Дофине". Ранее он стал победителем седьмого этапа.

Благодаря этой победе по итогам многодневки Падун стал первым в горной классификации.

Отметим, что до участия в "Критериум Дофине" Падун никогда не побеждал в гонках Мирового тура.

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Автор: Антон Дударь