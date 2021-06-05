Дончанин Марк Падун опередил фаворита на 34 секунды.

24-летний дончанин Марк Падун неожиданно выиграл 7-й этап престижной шоссейной веломногодневки Критериум Дофине во Франции, обогнав лидера общего зачета на 34 секунды.

Критериум Дофине традиционно является репетицией накануне Тур де Франс. Падун представляет команду Bahrain-Victorious. Марк осилил 171,5 км от Сен-Мертен-ле-Вину до Ла-Плань за 4 часа, 35 минут и 7 секунд. Ближайшего преследователя, австралийца Ричи Порте, Падун опередил на 34 секунды.

Сегодняшний триумф Марка на Дофине - первая серьезная победа украинского велогонщика с 2019 года, когда ему покорилась многодневка Adriatica Ionica Race.

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Автор: Артем Будрин