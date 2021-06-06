Кельвин Оденигбо выступал в высшем дивизионе чемпионата Беларуси.

Нигерийский нападающий белорусского клуба "Витебск" Кельвин Оденигбо утонул в озере.

Об этом сообщает официальный сайт "Витебска".

Трагедия произошла 5 июня возле деревни Новоселки Витебского района. 20-летний футболист купался в озере Белое в районе туристической базы.

Тело футболиста было обнаружено сотрудниками ОСВОДа ("Белорусское республиканское общество спасания на водах").

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В текущем чемпионате Беларуси Оденигбо провел 4 матча за "Витебск", отметившись одной голевой передачей. За белорусский клуб он выступал на правах аренды из нигерийского клуба "NAF Рокетс".

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Автор: Антон Дударь