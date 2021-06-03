Карим Бензема вернулся в сборную Франции после долгого перерыва.

Нападающий "Реала" Карим Бензема, который недавно побил рекорд Криштиану Роналду, вышел на поле в составе сборной Франции в товарищеской игре против Уэльса.

Как сообщает Opta в Twitter, Бензема надел футболку французской сборной впервые за пять лет и 237 дней. В предыдущий раз он играл за "трехцветных" еще в октябре 2015 года.

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Перерыв в 5 лет и 7 месяцев - самый длинный в истории сборной Франции со времен Роже Скотти, который не играл за команду на протяжении 5 лет и 11 месяцев в период с 1950-го по 1956 годы.

В игре с Уэльсом Бензема упустил шанс отличиться - на 27-й минуте он не реализовал пенальти.

Матч в итоге завершился победой французов со счетом 3:0.

Напомним, Бензема был отстранен от матчей за сборную Франции из-за скандала, связанного с участием в шантаже другого французского футболиста Матье Вальбуэна.

Карим Бензема: карьера в сборной Франции

Бензема дебютировал за сборную Франции в 2007 году. В его активе 81 матч и 27 голов.

На ЧМ-2014 он стал лучшим игроком и бомбардиром сборной Франции, которая вылетела в четвертьфинале.

18 мая 2021 года Бензема получил приглашение в сборную для подготовки к Евро-2020.

Бензема не забил пенальти в матчах за сборную Франции в третий раз подряд.

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Автор: Антон Дударь