Бывший голкипер "Мариуполя" и сборной Украины Рустам Худжамов не в восторге от творчества Александра Алиева, записавшего клип на свой рэп.
Об этом стало известно из его интервью для SportArena.
"Ну это п#с#ец. Я понимаю, что сейчас очень много "говнореперов", особенно в России. Если ты от этого кайфуешь - окей. Мне кажется, что он кайфует. Но кайфуют ли слушатели? Это все ради хайпа. Я посмотрел полторы минуты, это п#с#ец. Мне ничего не понравилось. А не понравилось все: текст, танцы, маты. Маты - это ближайший путь, чтобы объяснить и показать людям, что ты быдло", - прокомментировал свои впечатления Худжамов.
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