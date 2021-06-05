Рустам Худжамов грубо высказался о скандальном экс-футболисте "Динамо".

Бывший голкипер "Мариуполя" и сборной Украины Рустам Худжамов не в восторге от творчества Александра Алиева, записавшего клип на свой рэп.

Об этом стало известно из его интервью для SportArena.

"Ну это п#с#ец. Я понимаю, что сейчас очень много "говнореперов", особенно в России. Если ты от этого кайфуешь - окей. Мне кажется, что он кайфует. Но кайфуют ли слушатели? Это все ради хайпа. Я посмотрел полторы минуты, это п#с#ец. Мне ничего не понравилось. А не понравилось все: текст, танцы, маты. Маты - это ближайший путь, чтобы объяснить и показать людям, что ты быдло", - прокомментировал свои впечатления Худжамов.

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Автор: Артем Будрин