Анатолий Трубин и Илья Забарный выступили перед командой.

Вратарь Анатолий Трубин и защитник Илья Забарный спели хит Кузьмы Скрябина "Старі фотографії".

Перед матчем против Северной Ирландии, который состоится 3 июня, футболисты попробовали себя в роли певцов на ужине национальной сборной - они выступили перед партнерами по сборной и тренерским штабом.

Видео появилось на YouTube-канале vZbirna.

Также на ужине перед партнерами по команде выступили Богдан Леднев, Александр Зубков и другие футболисты.

Кроме того, команда поздравила с днем рождения защитника Александра Караваева, которому исполнилось 29 лет. Ему презентовали сразу два торта.

Украина - Северная Ирландия: перед матчем

3 июня сборная Украины проведет спарринг с Северной Ирландией в Днепре. Матч начнется в 21.00.

Для сборной Украины это второй товарищеский матч перед Евро-2020. Ранее подопечные Андрея Шевченко едва не проиграли Бахрейну.

Сборная Северной Ирландии на Евро-2020 не пробилась.

Раньше команды играли друг против друга пять раз: каждая победила по два раза при одной ничьей. Предыдущая встреча состоялась на Евро-2016, когда украинцы уступили со счетом 0:2.

Главным арбитром матча назначен польский рефери Шимон Марциняк.

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Автор: Антон Дударь