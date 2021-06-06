Победителем гонки стал Серхио Перес из "Ред Булл".

В Азербайджане состоялся шестой этап чемпионата Формулы-1 сезона 2021.

Победителем гонки стал пилот "Ред Булл" Серхио Перес. Для него это вторая победа в Ф-1 в карьере.

В тройке лучших также финишировали Себастьян Феттель и Пьер Гасли.

Два лидера сезона Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и Льюис Хэмилтон ("Мерседес") в гонке провалились.

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Ферстаппен попал в аварию на 47-м круге, когда лидировал в гонке. Он врезался в стену на прямой, а после пожаловался на прокол колеса.

Хэмилтон допустил ошибку во время рестарта гонки, из-за чего опустился со второго места на 15-е.

Гран-При Азербайджана. Топ-10

1. Серхио Перес (Мексика, "Ред Булл")

2. Себастьян Феттель (Германия, "Астон Мартин") - отставание 1,385

3. Пьер Гасли (Франция, "АльфаТаури") - 2,762

4. Шарль Леклер (Монако, "Феррари") - 3,828

5. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 4,754

6. Фернандо Алонсо (Испания, "Альпин") - 6,382

7. Юки Цунода (Япония, "АльфаТаури") - 6,624

8. Карлос Сайнс (Испания, "Феррари") - 7,709

9. Даниэл Риккьярдо (Австралия, "Макларен") - 8,874

10. Кими Райкконен (Финляндия, "АльфаРомео") - 9,576

Формула-1: результаты сезона

После шести этапов у Ферстаппена - 105 очков, он опережает Хэмилтона на 4 пункта. В тройку лучших ворвался Перес, у которого теперь 69 очков.

В Кубке конструкторов у "Ред Булл" - 174 очка, у "Мерседес" - 148, а у "Феррари" - 94.

Следующий этап состоится в Канаде 13 июня.

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Автор: Антон Дударь