Андрей Шевченко заявил, что доволен формой / фото twitter.com/jksheva7
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о том, как он относится к бурной реакции россиян на новую форму "желто-синих" с Крымом.
Свой комментарий тренер дал на пресс-конференции после матча с Кипром.
Видео с ответом Шевченко появилось в Instagram zoryalondonsk.
"Меня вообще не интересует их реакция. Меня интересует наша реакция, наших болельщиков. Думаю, нашим болельщикам форма понравилась. Я доволен", - сказал Шевченко.
Читайте также"Наглые требования": Маркевич ответил россиянам, возмутившимся из-за формы сборной Украины
Форма Украины на Евро-2020
- 6 июня стало известно, в какой форме сборная Украины будет выступать на Евро-2020, старт которого намечен на 11 июня. Форма будет представлена в трех цветах: желтом, синем и белом.
- Особенностью является то, что на нее нанесен контур карты Украины. Сзади под воротником нанесена надпись "Слава Украине!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".
- Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал УЕФА запретить сборной Украины выступать на Евро-2020 в новой форме с Крымом. А экс-боксер Николай Валуев заявил: "Это попытка политизировать спорт, это некрасиво". Также появилась реакция российского МИДа.
- Однако УЕФА утвердил новую форму украинской сборной для выступления на Евро-2020.
- Легенда "Динамо" Виктор Леоненко оскандалился своим высказыванием о форме сборной, но затем извинился.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram