Главный тренер "желто-синих" заявил, что его интересует только реакция украинцев.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о том, как он относится к бурной реакции россиян на новую форму "желто-синих" с Крымом.

Свой комментарий тренер дал на пресс-конференции после матча с Кипром.

Видео с ответом Шевченко появилось в Instagram zoryalondonsk.

"Меня вообще не интересует их реакция. Меня интересует наша реакция, наших болельщиков. Думаю, нашим болельщикам форма понравилась. Я доволен", - сказал Шевченко.

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Автор: Антон Дударь