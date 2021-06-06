Канадцы начинали турнир с трех поражений, но в итоге взяли золотые медали.

Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею-2021.

В финальном матче канадцы, которые проводили этот турнир без основных игроков, в овертайме обыграли сборную Финляндии.

Основное время матча завершилось вничью - 2:2. У финнов отличились Микаэль Руохомаа и Питер Линдбом, а у канадцев - Макс Комтуа и Адам Хенрик.

В овертайме победную шайбу у Канады забросил Ник Пол.

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Финляндия - Канада - 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Руохомаа - 1 (Каски), 8:57 - 1:0. Комтуа - 4 (бол., Браун, Уокер), 24:30 - 1:1. Линдбом - 1 (Ноусиайнен, Руохомаа), 45:27 - 2:1. Хенрик - 6 (бол., Комтуа, Браун), 52:37 - 2:2. Пол - 2 (Браун), 66:26 - 2:3

Вратари: Олкинуора - Кемпер

Броски: 31 (8+9+11+3) - 26 (8+7+7+4)

Видеообзор матча от MEGOGO.

Фото - REUTERS.

Напомним, что на старте турнира сборная Канады установила антирекорд, проиграв три матча из трех.

ЧМ по хоккею-2021: итоги

ЧМ по хоккею прошел в Риге с 21 мая по 6 июня.

Сборная Канады выиграла чемпионат мира в 27-й раз в истории и впервые с 2016 года.

Финляндия и Канада во второй раз подряд играли в финале ЧМ по хоккею. Но в прошлом году победа осталась за финнами.

В матче за бронзовые медали США разгромили Германию со счетом 6:1.

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Автор: Антон Дударь