Елена Пидгрушная вышла замуж.

Известная биатлонистка Елена Пидгрушная, выигравшая золотую медаль на Олимпиаде 2014 года в Сочи, вышла второй раз в жизни замуж.

34-летняя биатлонистка сборной Украины сделала сообщение в Instagram.

"Чтобы добиваться успеха нужно учиться, развиваться, меняться. Иногда достаточно маленьких изменений, а иногда стоит решиться и на кардинальные перемены. Я постоянно занимаюсь самосовершенствованием, да и в моей жизни настало время кардинальных перемен! Поэтому, после свадьбы, я сменила фамилию. В сезоне 2021/2022 в протоколах будет не Пидгрушная, а Билосюк. И сейчас мы работаем над тем, чтобы Билосюк была быстрее Пидгрушной", - напечатала текст Пидгрушная.

Напомним, что Пидгрушная вступила в брак во второй раз. С 2013 по 2016 годы она была замужем за политиком Алексеем Кайдой.

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Автор: Артем Будрин