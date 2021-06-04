Джузеппе Перрино, как и его брат, скончался в результате сердечного приступа.

Итальянский футболист, экс-полузащитник "Пармы" Джузеппе Перрино умер в возрасте 29 лет.

Перрино умер во время матча, который был посвящен его брату - Рокко Перрино. Он скончался во время игры в футбол три года назад.

Как и его брат, Джузеппе Перрино умер из-за сердечного приступа.

Футболист потерял сознание на поле, и врачам не удалось спасти его, сообщает The Sun.

Джузеппе Перрино выступал за молодежную команду "Пармы", а на профессиональном уровне играл в низших итальянских лигах. Его последним клубом был "Пимонте 1970".

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Автор: Антон Дударь