Джузеппе Перрино было 29 лет / фото faсebook
Итальянский футболист, экс-полузащитник "Пармы" Джузеппе Перрино умер в возрасте 29 лет.
Перрино умер во время матча, который был посвящен его брату - Рокко Перрино. Он скончался во время игры в футбол три года назад.
Как и его брат, Джузеппе Перрино умер из-за сердечного приступа.
Футболист потерял сознание на поле, и врачам не удалось спасти его, сообщает The Sun.
Джузеппе Перрино выступал за молодежную команду "Пармы", а на профессиональном уровне играл в низших итальянских лигах. Его последним клубом был "Пимонте 1970".
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